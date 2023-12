Conférence gesticulée, Le bon filon de l’ecoterrorisme Café associatif les Paulissonnes Saint-Paul-la-Roche, 18 janvier 2024, Saint-Paul-la-Roche.

Saint-Paul-la-Roche Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18 22:30:00

Comment des ploucs du fin fond de la Creuse peuvent-ils s’opposer à de gros industriels miniers ? Comment s’opposer à un projet de mine d’or mène à être considéré comme dangereux ? Ce sont à ces questions que répondra l’un des ploucs terroristes en question….

Une conférence gesticulée ? C’est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence pour être ludique. On décortique des sujets de société pour développer notre esprit critique !

Première partie : atelier d’éducation populaire ANTI LANGUE DE BOIS pour commencer à questionner les messages politiques et apprendre à lire entre les lignes.

Prix libre et conscient, sans réservation, café ouvert, restauration légère sur place

Animation : Julien Dupoux

.

Café associatif les Paulissonnes Lieu-dit Le Bourg

Saint-Paul-la-Roche 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Isle-Auvézère