Brocante Chambon-la-Forêt Chambon-la-Forêt Catégories d’évènement: Chambon-la-Forêt

Loiret

Brocante Chambon-la-Forêt, 5 juin 2022, Chambon-la-Forêt. Brocante Chambon-la-Forêt

2022-06-05 – 2022-06-05

Chambon-la-Forêt Loiret Chambon-la-Forêt Brocante avec manège, restauration et buvette. nArrivée des exposants à 6h. nRéservation minimum de 4 ml. nParticuliers : 2,50€ le ml nProfessionnels : 3,50€ le ml nVous trouverez les fiches d’inscriptions dans les commerces partenaires, à la poste et en mairie. +33 6 81 41 73 68 Brocante avec manège, restauration et buvette. nArrivée des exposants à 6h. nRéservation minimum de 4 ml. nParticuliers : 2,50€ le ml nProfessionnels : 3,50€ le ml nVous trouverez les fiches d’inscriptions dans les commerces partenaires, à la poste et en mairie. ©Chambon-la-forêt

Chambon-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Chambon-la-Forêt, Loiret Autres Lieu Chambon-la-Forêt Adresse Ville Chambon-la-Forêt lieuville Chambon-la-Forêt Departement Loiret

Chambon-la-Forêt Chambon-la-Forêt Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambon-la-foret/

Brocante Chambon-la-Forêt 2022-06-05 was last modified: by Brocante Chambon-la-Forêt Chambon-la-Forêt 5 juin 2022 Chambon-la-Forêt Loiret

Chambon-la-Forêt Loiret