Bric à Brac Marcilly-en-Villette, 27 mai 2022, Marcilly-en-Villette.

Bric à Brac Marcilly-en-Villette

2022-05-27 10:00:00 – 2022-05-28 18:00:00

Marcilly-en-Villette Loiret Marcilly-en-Villette

Le Secours Populaire organise un Bric à Brac à la petite salle des Fêtes de Marcilly-en-Villette le vendredi 27 mai et samedi 28 mai 2022 de 10h à 18h.

Vous y trouverez des livres, des jouets, des vêtements, des chaussures et de la vaisselle neufs et occasion !

Le Secours Populaire a besoin de vous !

+33 2 38 68 22 45

Secours Populaire de France

