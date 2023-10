Saison Culturelle > Théâtre « Tant bien que mal » Boulevard Leon Jozeau Marigné Avranches, 15 mars 2024, Avranches.

Avranches,Manche

Marie-Magdeleine – Compagnie MMM…

Où sont les femmes ?

« Le pire serait qu’on n’arrive ni à en rire, ni à en parler… » – Marie-Magdeleine.

La comédienne et autrice nous raconte le deuil d’une famille haute en couleur, dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein cœur, brusquement.

Si le sujet est grave, la forme est poétique et fait rejaillir le beau, en restant toujours drôle.

D’une gravité insolente, cette parenthèse enchantée, légère, est servie par cette comédienne impressionnante. Accompagnée par un musicien sur scène, la peine et la joie, le rire et les pleurs entremêlés, elle porte la voix d’un défunt et celles des survivants, toutes imbriquées.

Comme dans son précédent spectacle « La famille vient en mangeant », l’extraordinaire comédienne signe une performance incroyable. Elle incarne dix personnages avec une fluidité stupéfiante. On vibre, on pleure, on rit, on sourit dans un tourbillon d’émotions.

Ce spectacle apprend à se relever quand on a perdu l’équilibre, met de la comédie au cœur du tragique, toujours avec justesse et bienveillance.

A partir de 12 ans.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-03-15 20:30:00 fin : 2024-03-15 . .

Boulevard Leon Jozeau Marigné Théâtre

Avranches 50300 Manche Normandie



Marie-Magdeleine – Compagnie MMM…

Where are the women?

« The worst thing would be for us not to be able to laugh about it, or talk about it? – Marie-Magdeleine.

The actress and playwright recounts the mourning of a colorful family, in a poignant epic where death strikes suddenly and squarely in the heart.

While the subject matter is serious, the form is poetic, bringing out the beautiful while always remaining funny.

Insolently serious, this enchanting, light-hearted interlude is served up by this impressive actress. Accompanied by an onstage musician, sorrow and joy, laughter and tears intertwined, she carries the voice of the deceased and those of the survivors, all intertwined.

As in her previous show, « La famille vient en mangeant », the extraordinary actress delivers an incredible performance. She plays ten characters with astonishing fluidity. We vibrate, we cry, we laugh, we smile in a whirlwind of emotions.

This show teaches us how to get back up when we’ve lost our balance, bringing comedy to the heart of tragedy, always with accuracy and kindness.

Ages 12 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Marie-Magdeleine – Empresa MMM…

¿Dónde están las mujeres?

« Lo peor sería que no pudiéramos reírnos ni hablar de ello? – Marie-Magdeleine.

La actriz y dramaturga relata el duelo de una familia variopinta en una conmovedora epopeya en la que la muerte golpea de repente en el corazón.

Aunque el tema es serio, la forma es poética y resalta lo bello, sin dejar de ser divertida.

Insolentemente serio, este interludio encantado y desenfadado está servido por esta impresionante actriz. Acompañada por un músico en el escenario, la tristeza y la alegría, la risa y las lágrimas se entrelazan, ella lleva la voz de los difuntos y la de los supervivientes, todas entrelazadas.

Al igual que en su espectáculo anterior, La famille vient en mangeant, la extraordinaria actriz realiza una interpretación increíble. Interpreta diez personajes con una fluidez asombrosa. Uno se emociona, llora, ríe, sonríe en un torbellino de emociones.

Este espectáculo nos enseña a levantarnos cuando hemos perdido el equilibrio, poniendo la comedia en el corazón de la tragedia, siempre con precisión y amabilidad.

A partir de 12 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Marie-Magdeleine – Compagnie MMM…

Wo sind die Frauen?

« Das Schlimmste wäre, wenn man weder darüber lachen noch darüber sprechen könnte… » – Marie-Magdeleine.

Die Schauspielerin und Autorin erzählt uns von der Trauer einer bunten Familie in einem ergreifenden Epos, in dem der Tod plötzlich mitten ins Herz trifft.

Das Thema ist ernst, aber die Form ist poetisch und lässt das Schöne aufblitzen, wobei sie immer lustig bleibt.

Diese zauberhafte, leichte Klammer wird von einer beeindruckenden Schauspielerin mit frechem Ernst serviert. Begleitet von einem Musiker auf der Bühne, Trauer und Freude, Lachen und Weinen ineinander verwoben, trägt sie die Stimme eines Verstorbenen und die der Überlebenden, die alle miteinander verwoben sind.

Wie in ihrem vorherigen Stück « La famille vient en mangeant » (Die Familie kommt beim Essen) liefert die außergewöhnliche Schauspielerin eine unglaubliche Leistung ab. Sie verkörpert zehn Charaktere mit einer verblüffenden Flüssigkeit. Man vibriert, weint, lacht und lächelt in einem Wirbelsturm der Emotionen.

Diese Aufführung lehrt uns, wieder aufzustehen, wenn wir das Gleichgewicht verloren haben, und bringt Komik in das Herz der Tragödie, immer mit Genauigkeit und Wohlwollen.

Ab 12 Jahren.

Eintrittskarten können in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie erworben werden.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche