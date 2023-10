Saison Culturelle > Cinéma « Annie Colère » Boulevard Leon Jozeau Marigné Avranches, 7 mars 2024, Avranches.

Cinéma – comédie dramatique – De Blandine Lenoir.

Où sont les femmes ?

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.

Elle est accueillie par ce mouvement unique, destiné à partager les savoirs et à apporter une aide concrète aux femmes.

Des tensions apparaissent pour que l’avortement reste un acte contrôlé par les médecins et s’effectue dans les hôpitaux.

Hélène, Annie et d’autres bénévoles voient alors une opportunité de rendre aux femmes le contrôle de leur corps.

Annie, brillamment interprétée par Laure Calamy, va trouver dans cette bataille pour la loi sur l’avortement, un nouveau sens à sa vie.

A partir de 14 ans.

Cinema – comedy-drama – By Blandine Lenoir.

Where are the women?

February 1974. Because she finds herself accidentally pregnant, Annie, a working-class mother of two, meets the MLAC? Mouvement pour la Liberté de l?Avortement et de la Contraception (Movement for the Freedom of Abortion and Contraception), which performs illegal abortions in full view of the public.

She is welcomed by this unique movement, designed to share knowledge and provide practical help to women.

Tensions arise over the fact that abortion remains a procedure controlled by doctors and carried out in hospitals.

Hélène, Annie and other volunteers see an opportunity to give women back control of their bodies.

Annie, brilliantly played by Laure Calamy, will find a new meaning to her life in this battle for abortion law.

Ages 14 and up.

Cine – comedia dramática – Por Blandine Lenoir.

¿Dónde están las mujeres?

Febrero de 1974. Annie, trabajadora y madre de dos hijos, se queda embarazada por accidente y se reúne con el MLAC ? Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (Movimiento por la Libertad del Aborto y la Contracepción), que practica abortos ilegales a la vista del público.

Este singular movimiento, cuyo objetivo es compartir conocimientos y proporcionar ayuda práctica a las mujeres, le da la bienvenida.

Surgen tensiones por el hecho de que el aborto siga siendo un procedimiento controlado por médicos y realizado en hospitales.

Hélène, Annie y otras voluntarias ven la oportunidad de devolver a las mujeres el control de su cuerpo.

Annie, brillantemente interpretada por Laure Calamy, encontrará un nuevo sentido a su vida en esta batalla por la ley del aborto.

A partir de 14 años.

Cinéma – comédie dramatique – Von Blandine Lenoir.

Wo sind die Frauen?

Februar 1974. Weil sie versehentlich schwanger wird, trifft Annie, eine Arbeiterin und Mutter von zwei Kindern, auf die MLAC? Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (Bewegung für die Freiheit der Abtreibung und Empfängnisverhütung), die vor aller Augen illegale Abtreibungen durchführt.

Sie wird von dieser einzigartigen Bewegung, die Wissen austauschen und Frauen konkrete Hilfe leisten soll, willkommen geheißen.

Es kommt zu Spannungen, weil Abtreibungen weiterhin von Ärzten kontrolliert und in Krankenhäusern durchgeführt werden sollen.

Hélène, Annie und andere Freiwillige sehen eine Chance, den Frauen die Kontrolle über ihren Körper zurückzugeben.

Annie, brillant gespielt von Laure Calamy, findet in diesem Kampf um das Abtreibungsgesetz einen neuen Sinn in ihrem Leben.

Ab 14 Jahren.

