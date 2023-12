CONCOURS DE TAROT – VALRAS-PLAGE Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 3 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

L’association Valras Tarot Club vous invite à son concours de tarot mensuel ! Un moment détente dans une ambiance conviviale assurée..

2024-01-13 14:30:00 fin : 2024-01-13 . .

Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



The Valras Tarot Club invites you to its monthly tarot competition! A relaxing moment in a friendly atmosphere.

El Club del Tarot de Valras le invita a su concurso mensual de tarot Un momento relajante en un ambiente agradable garantizado.

Der Valras Tarot Club lädt Sie zu seinem monatlichen Tarot-Wettbewerb ein! Ein entspannter Moment in einer geselligen Atmosphäre ist Ihnen sicher.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE