SOIRÉE WESTERN SOUS LES ÉTOILES Fouzilhon, mardi 4 juin 2024.

Parade des Frères Locomotive avant le spectacle et clôture de soirée avec la projection du court métrage Little Bad Cowboys, un western joué par des enfants, réalisé par Églantine Jouve.

Wanted est une parodie du western entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Tarifs Plein tarif 14€, adhérents, chômeurs et étudiants: 10€, moins de 18 ans: 6€, adhésion: 15€.

WANTED

Bruital Cie avec Barnabé Gautier et Gaëlle Amour

Wanted est une parodie du western entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec une synchronisation méthodique, ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon, et racontent entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.

Dès 8 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 20:30:00

fin : 2024-06-04

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

