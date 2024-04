MUSIQUE ANCIENNE FESTIVAL À MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone, mardi 4 juin 2024.

MUSIQUE ANCIENNE FESTIVAL À MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Comme tous les mois de juin, la cathédrale des sables va pencher ses voûtes sur une programmation d’excellence, ciselée par Sylvain Sartre, qui conçoit dorénavant la programmation artistique.

Airs élisabéthains de Byrd ou Dowland avec Voces Suaves, pour des chansons d’amour à fredonner, voyage dans l’Italie imaginaire de Bach avec le claveciniste Benjamin Alard, au cœur de l’inspiration du maître de Leipzig, velours de la voix de contreténor d’Alexander Chance, pure et charnelle, accompagnée par Les Ombres au service d’airs anglais et italiens qui rêvent de Venise, virtuosité discrète du hautbois et du basson solistes avec l’ensemble Sarbacanes dirigé par Gabriel Pidoux, autant de rendez-vous choisis, pensés et voulus pour vous, fidèle public.

Le mardi 11 juin, la chercheuse Bénédicte Hertz (Centre de musique baroque de Versailles) donnera, à la médiathèque Émile-Zola, une conférence intitulée Les Académies de Musiques du Languedoc au XVIIIe siècle , redonnant ainsi vie à l’ébullition musicale qui animait le monde érudit languedocien à l’heure baroque. N’en sommes-nous pas les lointains héritiers ?

En bouquet final, l’émotion et l’éblouissement, avec le duo magique formé par le légendaire William Christie, un des pères fondateurs de la redécouverte de nos répertoires, et le jeune et brillantissime violoniste Théotime Langlois de Swarte, autour d’œuvres françaises aussi hiératiques que belles, signées de deux immenses instrumentistes de leur temps, Senaillé et Leclair.

Au programme:

Mardi 4 juin – 21h – Grande nef

Ensemble Voces Suaves

Jeudi 6 juin – 21h – Tribune

Benjamin Alard

Jean-Sébastien Bach l’Italien

Samedi 8 juin – 21h – Grande Nef

Les Ombres & Alexander Chance

Mardi 11 juin – 17h00

Montpellier Médiathèque Émile Zola Plateau musique

Conférence de Bénédicte Hertz

Jeudi 13 juin – 21h – Tribune

Ensemble Sarbacanes, Gabriel Pidoux

Samedi 15 juin – 21h – Grande nef

William Christie et Théotime Langlois de Swarte

Sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 21:00:00

fin : 2024-06-04 23:00:00

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie

