CONVERSATION BILINGUES FRANÇAIS ANGLAIS Foyer de l’Amitié Oupia, 1 décembre 2023, Oupia.

Oupia,Hérault

Séances de conversation bilingues (anglais/français) avec Christina Ansari

Tous niveaux bienvenus.

2024-01-02 18:00:00 fin : 2024-01-02 21:00:00. EUR.

Foyer de l’Amitié

Oupia 34210 Hérault Occitanie



Bilingual conversation sessions (English/French) with Christina Ansari

All levels welcome

Sesiones de conversación bilingüe (inglés/francés) con Christina Ansari

Todos los niveles son bienvenidos

Zweisprachige Konversationsstunden (Englisch/Französisch) mit Christina Ansari

Alle Niveaustufen willkommen

