Haute-Saône

Boucles du Val de Saône Gray, 19 mars 2023, Gray

2023-03-19

Haute-Saône Les 2 courses principales sont des courses à label FFA idéales pour se qualifier en début de saison. Le 21 km se déroule sur une seule boucle, parcours agréable, mi urbain, mi campagne longeant les rives de la Saône sur plusieurs km. Côte de 500 m au 1er km ensuite légèrement descendant et plat. Le 10 km emprunte le même parcours sur les 5 premiers km. Le 5 km se déroule sur un parcours urbain plat le long des quais de la Saône. Les courses des jeunes ont lieu aux abords et sur le site d’arrivée.

Un parcours de marche de 10 km est également proposé le long de la Saône. lesbouclesduvaldesaone@gmail.com +33 6 28 26 04 72 https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=186989 Gray

