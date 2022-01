Born Bad records, 15 ans ! Arthur Satàn, Cannibale Dijon, 4 février 2022, Dijon.

EUR 5.5 Voilà quinze ans que le label parisien Born Bad records s’est fait une place sur le devant de la scène musicale indépendante française. Pour célébrer sa longévité et cet anniversaire ô combien symbolique, le label fondé par Jean-Baptiste Guillot s’offre une tournée avec ses groupes emblématiques. La Vapeur accueille une double affiche pour souffler les bougies à Dijon : Arthur Satàn & Cannibale !

Arthur Satàn (FR)

Le leader de J.C. Satàn s’offre une remarquable échappée en solitaire, afin de faire honneur et rendre hommage aux figures tutélaires de la pop, Beatles et Kinks en tête ! Loin des scènes où son groupe livrait son plein potentiel, Arthur devient plus délicat. Certes, on percevait déjà un goût pour les mélodies et les gimmicks psyché sous le noise brutal de J.C. Mais ici, elles occupent le premier rôle, dans une ambiance franchement bucolique servie par un impressionnant travail d’arrangement.

Cannibale (FR)

« Sonner français, mais côté Polynésie française. » Voilà l’ambition de Cannibale ! Mitonnant une musique dans laquelle on retrouve du rock garage, de l’afrobeat, de cumbia, et des oiseaux qui chantent, leur musique est un véritable boulet de canon psychédélique et ensoleillé, qui provoque la danse et la bonne humeur chez tous ceux qui se laissent tenter !

