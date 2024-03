Bois Perrin sur le Divan Site du Bois Perrin Rennes, vendredi 29 mars 2024.

Bois Perrin sur le Divan Collecte de la parole des habitants du quartier Vendredi 29 mars, 11h00 Site du Bois Perrin entrée libre

Nous vous invitons à un projet réalisé par les élèves du master CAPS Approches créatives de l’espace public et Fabienne Quéméneur l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) et Au bout du plongeoir. Nous organisons une Opération Divan.

L’ANPU est une agence qui consiste à coucher les villes et les territoires sur le divan, pour détecter les névroses urbaines et proposer des solutions thérapeutiques adéquates. C’est une science poétique qui considère la ville ou le territoire comme un être humain, au travers notamment de la parole de ses habitants.

Élèves du master CAPS, Approches Créatives de l’Espace Public nous apprenons à accompagner et réaliser des interventions artistiques urbaines et sociales dans l’espace public, de manière sensible. Depuis 2021 nous occupons les deux bâtiments de l’ancien hôpital pour enfants de Guillaume Régnier, aussi appelé le Bois Perrin.

Durant l’opération divan nous collectons la parole des habitants du quartier du Bois Perrin à travers un questionnaire poétique pour comprendre la personnalité du quartier.

Site du Bois Perrin 4 rue du Bois Perrin Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

