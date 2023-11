Spectacle – Jérôme Rouger « Je me souviens » Bocapole Bressuire, 30 mars 2024, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Après 15 ans de tournée avec ce spectacle à travers la France et les pays francophones, plus de 500 représentations, Jérôme Rouger est de retour à Bressuire pour ce qui sera probablement la dernière de « Je me souviens ».

A la manière de Perec, toutes les phrases commencent par « Je me souviens », et pendant qu’il dit son texte, Jérôme projette des photos qui ne sont pas directement illustratives, mais ont un rapport décalé avec le propos, ce qui déclenche très souvent le rire… ou d’autres émotions..

2024-03-30 fin : 2024-03-30 . EUR.

Bocapole Espace Bocapole

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



After 15 years of touring with this show across France and French-speaking countries, and over 500 performances, Jérôme Rouger is back in Bressuire for what will probably be the last of « Je me souviens ».

In the style of Perec, every sentence begins with « Je me souviens », and while he speaks his text, Jérôme projects photos that are not directly illustrative, but have an offbeat relationship with the subject, often triggering laughter… or other emotions.

Tras 15 años de gira con este espectáculo por Francia y los países francófonos, y más de 500 representaciones, Jérôme Rouger vuelve a Bressuire para la que probablemente será la última de « Je me souviens ».

Al estilo de Perec, todas las frases comienzan con « Je me souviens », y mientras pronuncia su texto, Jérôme proyecta fotos que no son directamente ilustrativas, sino que tienen una relación excéntrica con el tema, que muy a menudo desencadena la risa… u otras emociones.

Nach 15 Jahren, in denen Jérôme Rouger mit dieser Show durch Frankreich und die französischsprachigen Länder tourte und mehr als 500 Vorstellungen gab, kehrt er nun nach Bressuire zurück, um die wahrscheinlich letzte Vorstellung von « Je me souviens » zu geben.

In Perecs Manier beginnen alle Sätze mit « Je me souviens » (Ich erinnere mich), und während er seinen Text spricht, projiziert Jérôme Fotos, die nicht direkt illustrativ sind, sondern einen verschobenen Bezug zum Gesagten haben, was sehr oft Lachen auslöst … oder andere Emotionen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Bocage Bressuirais