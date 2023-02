Blindtest et soirée dansante Saint-Jean-Kerdaniel Saint-Jean-Kerdaniel Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Jean-Kerdaniel

Blindtest et soirée dansante, 25 mars 2023, Saint-Jean-Kerdaniel Saint-Jean-Kerdaniel. Blindtest et soirée dansante Salle des fêtes Saint-Jean-Kerdaniel Cotes-d’Armor

2023-03-25 19:00:00 – 2023-03-25 01:00:00 Saint-Jean-Kerdaniel

Cotes-d’Armor Saint-Jean-Kerdaniel Blindtest par équipes de 4 à 6 personnes. Les participants de la soirée pourront déguster un plateau de charcuterie et fromages en découvrant les chansons choisies par DJ Bruno. L’accueil débutera à 19 h et les parties de blindtest commenceront à 20 h. La soirée se terminera par une soirée dansante. Réservations par téléphone. comitesaintjeankerdaniel@gmail.com +33 6 88 31 76 36 Saint-Jean-Kerdaniel

dernière mise à jour : 2023-02-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Jean-Kerdaniel Autres Lieu Saint-Jean-Kerdaniel Adresse Salle des fêtes Saint-Jean-Kerdaniel Cotes-d'Armor Ville Saint-Jean-Kerdaniel Saint-Jean-Kerdaniel lieuville Saint-Jean-Kerdaniel Departement Cotes-d'Armor

Blindtest et soirée dansante 2023-03-25 was last modified: by Blindtest et soirée dansante Saint-Jean-Kerdaniel 25 mars 2023 Côtes-d’Armor Saint-Jean-Kerdaniel Saint-Jean-Kerdaniel, Côtes d'Armor Salle des fêtes Saint-Jean-Kerdaniel Cotes-d'Armor

Saint-Jean-Kerdaniel Saint-Jean-Kerdaniel Cotes-d'Armor