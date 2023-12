Soirée Magic Men – Chippendales Bd du Président Kennedy Tarbes, 20 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20

La température va monter à Tarbes Expo, avec une exclusivité du show de chippendales Magic Men Lady’s Night, l’un des plus beaux shows de strip-tease de France !

Pendant une heure, éveillez vos sens en vous laissant entourer et envoûter par les corps et les regards des danseurs.

Sur scène ou dans le public, en solo ou ensemble, ils sauront attiser la sensualité qui dort en vous !

La troupe White Tigers Performances regroupe des artistes pluridisciplinaires avec un savoir-faire d’exception mêlant strip-tease et danse. Ils sauront vous séduire avec un show à l’américaine mêlant virilité et chorégraphies sexy.

Cet événement a lieu en simultané avec le Salon du Mariage.

Spectacle interdit aux mineurs

BILLETTERIE

– en ligne : voir site internet bloc Coordonnées

– à l’accueil du Parc des Expositions du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h.

EUR.

Bd du Président Kennedy TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT de Tarbes|CDT65