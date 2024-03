Battle Jazz Troyes, samedi 30 mars 2024.

Battle Jazz Troyes Aube

Cette rencontre entre les deux Big Band des conservatoires de Troyes et de Chaumont promet d’être chaleureuse et pêchue !



Sans parler de l’écrin du théâtre du Quai, lieu architectural d’exception et salle de spectacle en plein essor à Troyes, qui sera une première pour les deux formations !



Entrée libre Sur réservation obligatoire auprès du conservatoire, par mail ou téléphone. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:00:00

fin : 2024-03-30

Théâtre Le Quai

Troyes 10000 Aube Grand Est conservatoire@ville-troyes.fr

L’événement Battle Jazz Troyes a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne