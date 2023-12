Concert de Pâques – Festival de Rocamadour Ensemble la Sportelle Basilique Saint Sauveur Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Rocamadour Concert de Pâques – Festival de Rocamadour Ensemble la Sportelle Basilique Saint Sauveur Rocamadour, 31 mars 2024, Rocamadour. Rocamadour Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 20:30:00

fin : 2024-03-31 L’Ensemble la Sportelle est heureux de renouer en 2024 avec le grand rendez-vous des concerts de Pâques, ce moment fondateur qui a inspiré tant de chefs d’œuvre..

Basilique Saint Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

