VTT bike park à la Base Sports Loisirs de la Vézère Base Sports Loisirs Vézère Voutezac, 23 octobre 2023, Voutezac.

Voutezac,Corrèze

La séance de VTT est encadrée par un éducateur sportif diplômé.

Infos pratiques :

Matériel fourni.

Age minimum : 7 ans

Groupe de 12 participants max

Durée : 2h

De 14h à 16h à La Lombertie – 15€ par personne (enfants et adultes).

2023-10-23 fin : 2023-10-23 16:00:00. .

Base Sports Loisirs Vézère

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The mountain biking session is supervised by a qualified sports instructor.

Practical info :

Equipment provided.

Minimum age: 7 years

Group of 12 participants max

Duration: 2 hours

2pm to 4pm at La Lombertie – 15? per person (children and adults)

La sesión de bicicleta de montaña está supervisada por un monitor deportivo cualificado.

Información práctica :

Material proporcionado.

Edad mínima: 7 años

Grupo máximo: 12 participantes

Duración: 2 horas

De 14:00 a 16:00 en La Lombertie – 15? por persona (niños y adultos)

Die Mountainbike-Sitzung wird von einem diplomierten Sportpädagogen betreut.

Praktische Informationen :

Material wird zur Verfügung gestellt.

Mindestalter: 7 Jahre

Gruppe von max. 12 Teilnehmern

Dauer: 2 Stunden

Von 14:00 bis 16:00 Uhr in La Lombertie – 15? pro Person (Kinder und Erwachsene)

