Bamboo Festival Argentat-sur-Dordogne, samedi 30 mars 2024.

Bamboo Festival Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Le Bamboo Festival offre une présentation des potentiels et des initiatives locales qui créent du lien à Argentat-sur-Dordogne et alentours.

Le Bamboo Festival est une rencontre printanière entre les collectifs, les associations, les acteurs du territoire et tous les gens (ou les “Jean” mais on y reviendra…). Ensemble, nous co-organisons un événement festif et joyeux pour continuer à faire vivre le vieux quartier historique d’Argentat.

Au programme Théâtre, Concerts, Scène ouverte, Expos , Stands d’informations, Jeux, Ateliers participatifs, Marché d’artisanat local, Friperie, Massages, Projections, Conférences …

Et bien entendu, de quoi se restaurer et s’abreuver ! .

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-31

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

