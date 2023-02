Balades commentées à Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Balades commentées à Grignon. Dès 1678 le site du Port de Grignon sera le point de départ du Canal d’Orléans qui permettra de rejoindre Paris et ensuite Orléans. Les visites : le chantier à quai, visite guidée de la péniche et du chantier. Rétrospective filmée de l’histoire de Belle de Grignon. Durée 1h. Au fil de l’eau avec Belle de Grignon : balade par halage à col d’homme avec les mariniers de Grignon dans le Bief de Choiseau. Durée 1h.

Avec nos bateaux électriques : « Robert Mahieu 8 places, Joudry, Courpalet, Huillard, 4 places » : découverte guidée avec nos bateliers du patrimoine et de la faune sur les Etangs et Biefs autour de Grignon, Coudroy et Châtenoy. Durée 1h. Réservation obligatoire. Balades commentées à Grignon belledegrignon@orange.fr +33 6 45 61 01 31 https://belledegrignon.fr/ Denis Godeau

