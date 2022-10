Balade « Nature, paysages et patrimoine » à Cursan Cursan Cursan Catégories d’évènement: Cursan

Gironde

Balade « Nature, paysages et patrimoine » à Cursan Cursan, 27 novembre 2022, Cursan. Balade « Nature, paysages et patrimoine » à Cursan

8 Route du Gestas Cursan Gironde

2022-11-27 15:00:00 – 2022-11-27 17:30:00 Cursan

Gironde Cursan EUR 0 0 Une découverte de charmants paysages de l’Entre- deux-Mers, à travers l’histoire de leur formation, la géologie, la biodiversité qui les composent, et les vestiges de nos usages passés qu’ils contiennent.

Départ de la balade à 15h. Une découverte de charmants paysages de l’Entre- deux-Mers, à travers l’histoire de leur formation, la géologie, la biodiversité qui les composent, et les vestiges de nos usages passés qu’ils contiennent.

Départ de la balade à 15h. +33 5 56 30 64 32 Terre et océan

Cursan

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cursan, Gironde Autres Lieu Cursan Adresse 8 Route du Gestas Cursan Gironde Ville Cursan lieuville Cursan Departement Gironde

Cursan Cursan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cursan/

Balade « Nature, paysages et patrimoine » à Cursan Cursan 2022-11-27 was last modified: by Balade « Nature, paysages et patrimoine » à Cursan Cursan Cursan 27 novembre 2022 8 Route du Gestas Cursan Gironde Cursan Gironde

Cursan Gironde