Balade « Gy au crépuscule » Gy Gy Catégories d’évènement: Gy

Haute-Saône

Balade « Gy au crépuscule » Gy, 6 juillet 2022, Gy. Balade « Gy au crépuscule »

place de la mairie Gy Haute-Saône

2022-07-06 – 2022-07-06 Gy

Haute-Saône Le CPIE de la Vallée de l’Ognon propose une balade nature à la découverte de la faune du crépuscule. RV à 20h30 sur la place de la mairie. Rens et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 32 93 93. Gratuit – Places limitées. Le CPIE de la Vallée de l’Ognon propose une balade nature à la découverte de la faune du crépuscule. RV à 20h30 sur la place de la mairie. Rens et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 32 93 93. Gratuit – Places limitées. Gy

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gy, Haute-Saône Autres Lieu Gy Adresse place de la mairie Gy Haute-Saône Ville Gy lieuville Gy Departement Haute-Saône

Gy Gy Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gy/

Balade « Gy au crépuscule » Gy 2022-07-06 was last modified: by Balade « Gy au crépuscule » Gy Gy 6 juillet 2022 place de la mairie Gy Haute-Saône

Gy Haute-Saône