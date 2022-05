Balade gourmande Tonquédec, 26 mai 2022, Tonquédec.

Balade gourmande Tonquédec

2022-05-26 18:00:00 – 2022-05-26

Tonquédec Côtes d’Armor Tonquédec

Organisée par l’association “Tonquédec Solidarité d’ici et là-bas”.

Un parcours de 11 km ou 13 km au choix entrecoupé de 4 pauses casse-croûte et d’animations musicales et couvrant les communes de Tonquédec et Ploubezre.

Patrimoine rencontré : Château de Tonquédec, moulin de Kerguiniou, La Chapelle de Kerfons, lavoirs, oratoire, La collégiale Saint Pierre

tonquedec.burkina@gmail.com +33 6 31 64 41 67

