Balade botanique Saint-Alban, 27 mai 2022, Saint-Alban.

Balade botanique Rue des Jonquilles Parking salle des fêtes Saint-Alban

2022-05-27 14:15:00 – 2022-05-27 Rue des Jonquilles Parking salle des fêtes

Saint-Alban Côtes d’Armor

Hélène Tardif et Benoit L’Hotellier, deux salariés des Biocoop de Lamballe et Saint-Alban partagent leur passion de la nature, des plantes médicinales et comestibles lors d’une balade botanique dans la Flora. Pour apprendre à différencier les plantes comestibles et médicinales, pensez à réserver, places limitées ! nPrévoir des bonnes chaussures de marche, difficulté moyenne. Durée de marche : 1h30. Co-voiturage prévu au parking de la biocoop de Saint-Alban à 14h ou rendez-vous directement à 14h15 devant la salle des fêtes. Au retour de la balade, goûter offert à la biocoop.

communication@lecourtilbio.com +33 6 61 73 72 91

Hélène Tardif et Benoit L’Hotellier, deux salariés des Biocoop de Lamballe et Saint-Alban partagent leur passion de la nature, des plantes médicinales et comestibles lors d’une balade botanique dans la Flora. Pour apprendre à différencier les plantes comestibles et médicinales, pensez à réserver, places limitées ! nPrévoir des bonnes chaussures de marche, difficulté moyenne. Durée de marche : 1h30. Co-voiturage prévu au parking de la biocoop de Saint-Alban à 14h ou rendez-vous directement à 14h15 devant la salle des fêtes. Au retour de la balade, goûter offert à la biocoop.

Rue des Jonquilles Parking salle des fêtes Saint-Alban

dernière mise à jour : 2022-05-13 par