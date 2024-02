Baionan kantuz: chants traditionnels Musée basque Bayonne, samedi 24 février 2024.

Devant le musée basque et de l’histoire de Bayonne, quartier du petit Bayonne, ce 24 février, quatrième samedi du mois ne faillira pas à la règle qu’applique strictement la Tuntuna en organisant Baionan Kantuz infailliblement.

Avec comme chaque fois une nouvelle chanson puisée dans ce tonneau des Danaïdes qu’est la chanson populaire basque. Et la pêche a été bonne cette fois-ci également avec la chanson Kantuz de l’hazpandar émigré en Uruguay, José Mendiague, chanson qui est l’hymne de tout adepte de la chanson basque et qui convient très bien au rendeez-vous bayonnais. Reprise par beaucoup de chanteurs, c’est la mélodie de Benito Lertxundi qu’a choisit la Tuntuna. Pour rappeler que le mois de février est celui du carnaval, sera entonnée le chant Trapu zaharrak d’Iparraguire, et aussi Ilargia de Kenzazpi qui semble ravir les chanteurs. EUR.

