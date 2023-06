Bébés lecteurs Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer, 30 juin 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Lectures d’histoires, comptines en musique et activités ludiques pour les tout-petits !

De 0 à 3 ans (adulte accompagnateur)..

2023-06-30 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-30 11:20:00. .

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Story readings, musical rhymes and fun activities for toddlers!

Ages 0 to 3 (accompanying adult).

Lecturas de cuentos, canciones infantiles y actividades divertidas para los más pequeños

De 0 a 3 años (acompañados de un adulto).

Vorlesen von Geschichten, Reime mit Musik und spielerische Aktivitäten für die Allerkleinsten!

Von 0 bis 3 Jahren (erwachsene Begleitperson).

