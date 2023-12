RENCONTRE MENSUELLE DE L’ASSOCIATION CADENCE ART VOCAL Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots RENCONTRE MENSUELLE DE L’ASSOCIATION CADENCE ART VOCAL Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots, 27 février 2024, Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 15:00:00

fin : 2024-02-27 18:00:00 De 15h à 18h : Rencontre mensuelle de l’association Cadence Art Vocal, thématique à définir – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com.

De 15h à 18h : Rencontre mensuelle de l’association Cadence Art Vocal, thématique à définir – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com

De 15h à 18h : Rencontre mensuelle de l’association Cadence Art Vocal, thématique à définir – Médiathèque Saint-Exupéry – Infos : 04 67 50 42 49 ou www.mediatheque.palavaslesflots.com .

Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT PALAVAS-LES-FLOTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Code postal 34250 Lieu Avenue de l'Étang du Grec Adresse Avenue de l'Étang du Grec Ville Palavas-les-Flots Departement Hérault Lieu Ville Avenue de l'Étang du Grec Palavas-les-Flots Latitude 43.52981 Longitude 3.93361 latitude longitude 43.52981;3.93361

Avenue de l'Étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/