THÉÂTRE- THÉÂTRE D’OBJET LA FERME DES ANIMAUX Fouzilhon, mardi 14 mai 2024.

THÉÂTRE- THÉÂTRE D’OBJET LA FERME DES ANIMAUX Fouzilhon Hérault

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir , ils se sont alliés contre leurs maîtres. Désormais ils sont tous égaux ! Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent et commence une lutte acharnée pour le pouvoir.

Tarifs : Plein tarif : 14€, adhérents, chômeurs et étudiants : 10€, moins de 18 ans : 6€, adhésion : 15€.

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir , ils se sont alliés contre leurs maîtres. Désormais ils sont tous égaux ! Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent et commence une lutte acharnée pour le pouvoir. Grâce à un théâtre d’objet inventif et désopilant, c’est toute une ferme qui prend vie sous nos yeux. Nous prenons part alors à une réflexion passionnante et divertissante sur les voies qui mènent vers la démocratie ou la dictature. L’être humain et le pouvoir sont explorés ici avec intelligence et humour grâce à la métamorphose animalière (Tous les animaux sont égaux… Mais certains sont plus égaux que d’autres…)

Dès 8 ans Durée 1h

Tarifs : Plein tarif : 14€

Adhérents, chômeurs et étudiants : 10€

Moins de 18 ans : 6€

Adhésion : 15€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:30:00

fin : 2024-05-14

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

L’événement THÉÂTRE- THÉÂTRE D’OBJET LA FERME DES ANIMAUX Fouzilhon a été mis à jour le 2024-02-26 par OT AVANT-MONTS