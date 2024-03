CONFÉRENCE DAUPHINS ET AUTRES CÉTACÉS DU GOLFE DU LION Agde, mardi 14 mai 2024.

CONFÉRENCE DAUPHINS ET AUTRES CÉTACÉS DU GOLFE DU LION Agde Hérault

Projection commentée et conférence.

Des films, des photos des explorations Terre Marine sur le Grand Dauphin et autres cétacés du Golfe du Lion sont proposés.

Une approche de la relation étroite qui lie les dauphins et les humains sera abordée.

Différents sons de dauphins, cachalots, baleines sont diffusés.

Un temps d’échange et de débat est prévu pour répondre aux interrogations sur la compréhension des problématiques écologiques actuelles en lien avec la mer.

> Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 18:00:00

fin : 2024-05-14 19:00:00

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement CONFÉRENCE DAUPHINS ET AUTRES CÉTACÉS DU GOLFE DU LION Agde a été mis à jour le 2024-02-29 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE