Cirque en Scène et son spectacle « Waterplouf, noyade interdite » Avenue Carnot Mugron, 29 février 2024, Mugron.

Mugron Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 15:00:00

fin : 2024-02-29 16:30:00

Ce spectacle pour enfants et familles évoque, avec humour et fantaisie, cet univers plaisant et un peu inquiétant parfois ; la mer. Au croisement du cirque, du théâtre burlesque et de la poésie, il se décline autour de la bouée. Cet objet aquatique enfantin, entre eau et air, fragile et sécurisant à la fois, est traité sous différentes formes : théâtre d’objet, agrès de cirque, décors imaginaires…

Venez donc vous plonger dans l’univers de la plage !

Cette journée est en partenariat avec les Francas des Landes.

EUR.

Avenue Carnot Espace Henri Emmanuelli

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



