Masterclass et concert de clarinette avec le Quatuor Tosca Avenue Carnot Mugron Catégories d’Évènement: Landes

Mugron Masterclass et concert de clarinette avec le Quatuor Tosca Avenue Carnot Mugron, 17 février 2024, Mugron. Mugron Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:30:00

fin : 2024-02-17 18:30:00 Le Quatuor Tosca animera la masterclass de clarinette le samedi 17 février 2024 ! Plongez dans l’univers musical unique de ce quatuor formé en 2018 à Bordeaux par des amis de la Musique des Forces Aériennes, offrant une fusion exceptionnelle de styles. Première partie avec l’Harmonie et restitution de la masterclass sur scène suivi du concert du Quatuor Tosca. En partenariat avec l’Union Musicale des Landes, l’Harmonie et l’École de Musique de Mugron..

Avenue Carnot Espace Henri Emmanuelli

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-07 par OT Terres de Chalosse Détails Catégories d'Évènement: Landes, Mugron Autres Code postal 40250

