Avant-première : C’est Magnifique ! Dinan, 31 mai 2022, Dinan. Avant-première : C’est Magnifique ! Route de Dinard Emeraude Cinémas Dinan

2022-05-31 20:15:00 – 2022-05-31 22:00:00 Route de Dinard Emeraude Cinémas

Dinan Côtes d’Armor Emeraude Cinéma Dinan vous invite pour l’avant-première du film C’est Magnifique ! Synopsis :

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement. Réalisé par : Clovis Cornillac

Avec : Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

Genre : Comédie, Fantastique

