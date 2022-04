Au naturel Châtel-Censoir, 9 juillet 2022, Châtel-Censoir.

Au naturel Châtel-Censoir

2022-07-09 15:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Châtel-Censoir Yonne

Cinq artistes présentent tout le mois de juillet des oeuvres qui explorent l’élément naturel : l’eau des rivières, lacs et océans, les végétaux entre racines, tiges et feuillages et le bois. Peinture, dessin, photographie et sculpture. Avec : Huguette Letierce Fredet, Adeline Girard, Remi Marceau, Claudie Plaine, Marie Seillier.

adelinegirard@mailoo.org

Cinq artistes présentent tout le mois de juillet des oeuvres qui explorent l’élément naturel : l’eau des rivières, lacs et océans, les végétaux entre racines, tiges et feuillages et le bois. Peinture, dessin, photographie et sculpture. Avec : Huguette Letierce Fredet, Adeline Girard, Remi Marceau, Claudie Plaine, Marie Seillier.

Châtel-Censoir

dernière mise à jour : 2022-04-14 par