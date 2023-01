Au cœur du récif Mailly-le-Château Mailly-le-Château Mailly-le-Château Catégories d’Évènement: Mailly-le-Château

Yonne

Au cœur du récif Mailly-le-Château, 29 janvier 2023
D130 Parking du sentier de la réserve

2023-01-29 14:00:00 – 2023-01-29 16:30:00

Parking du sentier de la réserve D130

Mailly-le-Château

Yonne Mailly-le-Château EUR La carrière de la réserve naturelle du bois du Parc se situe au cœur de vestiges d’un récif corallien fossilisé, véritable trésor géologique dont la visite permet un voyage dans le temps, notamment à une époque où une mer peu profonde et tropicale recouvrait une partie de l’actuel territoire français … Je vous propose de vous embarquer dans ce voyage et de vous expliquer l’histoire de la formation de ce récif et la faune qui le peuplait, à l’aide de documents et d’observations de fossiles… thibaultfourrier@hotmail.fr Parking du sentier de la réserve D130 Mailly-le-Château

