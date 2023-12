Cinéma // Une affaire d’honneur Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 20:30:00

fin : 2024-01-10 « Une affaire d’honneur » De Vincent Perez – Drame, historique – 1h40 Paris 1887. À cette époque, seul le duel fait foi pour défendre son honneur. Clément Lacaze, charismatique maître d’armes se retrouve happé dans une spirale de violence destructrice. Il rencontre Marie-Rose Astié, féministe en avance sur son époque, et décide de lui enseigner l’art complexe du duel. Ils vont faire face aux provocations et s’allier pour défendre leur honneur respectif..

Au centre culturel de la maison du savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

