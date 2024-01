Les concerts du Celtic Pub TARBES Tarbes, jeudi 1 février 2024.

Les concerts du Celtic Pub TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-02-29

Celtic PuB Is Not a PuB, what else then ? Il sera ce que vous voudrez qu’il soit.

Être à Tarbes et rater le CeltiCPuB, c’est comme aller à Jericho et rater le mur, au Vatican et rater le Pape, ou encore à Dallas et rater J.F.K : c’est complètement aberrant !

Pas moins de 200 concerts par an, des musiques de tous styles, des groupes émergeants ou bien confirmés, des stars locales aussi bien que des crooners new-yorkais, vous trouverez forcément ce qu’il vous faut au Celtic Pub, which is not just a pub.

Ouvert du mardi au samedi de 17h à 2h

CONCERTS DU MOIS DE FÉVRIER

Jeu 1er : Welkom 20h

Ven 2 : Josef Lazar 20h

Sam 3 Papa Gahus 20h + Shrks 21h

Mar 6 : Dans6T 20h30

Mer 7 : Blind test 20h

Jeu 8 : Doum Doum Lovers 20h

Ven 9 : Arrogant + Sonne fanny sonne 20h

Sam 10 : Be Gore 20h

Mar 13 : Keep The Bastards honnest

Mer 14 : Rafabuleux 20h

Jeu 15 : Lulu Quintet 20h

Ven 16 : Big Time 20h + Soirée mix after diplôme beaux-arts 22h30 + Big T & the Nuts 22h30

Sam 17 : Tropic hotel 20h30

Mer 21 : Micro Mots 20h

Jeu 22 : Milit’ANT 20h

Ven 23 : Bloodhail + Ech! 20h

Sam 24 : Concert 14h + Adelphya 20h

Jeu 29 : Ogino 17h30 + Dales 20h

> Plus d’infos sur les événements : site internet ou page facebook ou par mail

EUR.

TARBES 1 rue de l’Harmonie

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie celticpubisnotapub@gmail.com



