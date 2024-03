Vide-greniers d’Agriland MAUBOURGUET Maubourguet, mercredi 1 mai 2024.

Le vide grenier d’Agriland se prépare !

Rendez-vous place de la libération, le vide grenier c’est aussi l’opportunité de participer à la vie locale en faisant mieux connaissance avec vos voisins, de passer un moment agréable, vous êtes attendus nombreux.

Pour les exposants les emplacements se situent sous la halle et tout autour.

Les places seront numérotées, marquées au sol et un plan d’installation est établi. Vous serez accueilli par Jo et Fred.

La buvette, le cœur de la fête, proposera rafraîchissements, grillades et crêpes maison.

Inscription par téléphone

2 2 EUR.

Début : 2024-05-01

fin : 2024-05-01

MAUBOURGUET Halle

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

