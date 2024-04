Atelier Serpettes et Chaudrons Arbres Médicinaux & Balade botanique • SARP Sarp, mercredi 1 mai 2024.

Atelier Serpettes et Chaudrons Arbres Médicinaux & Balade botanique • SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Viens expérimenter une rencontre sensible des arbres médicinaux des Pyrénées… Au cours d’une balade botanique guidée tu auras l’occasion de découvrir leurs secrets et vertus

Tu passeras une après-midi complète avec l’équipe de Serpettes et Chaudrons

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 14:30:00

fin : 2024-05-01 17:00:00

SARP Camin du bois de Sarp

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie serpettesetchaudrons@gmail.com

L’événement Atelier Serpettes et Chaudrons Arbres Médicinaux & Balade botanique • Sarp a été mis à jour le 2024-03-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65