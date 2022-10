Ateliers numériques Saint-Paulien Saint-Paulien Catégories d’évènement: Haute-Loire

Ateliers numériques

annexe de la mairie rue des remparts Saint-Paulien Haute-Loire

2022-11-07

2022-11-07 – 2022-11-07

rue des remparts annexe de la mairie

Saint-Paulien

Haute-Loire 10h / 12h: utiliser un ordinateur – niveau 1

13/30 / 15h30: utiliser un ordinateur – niveau 2

Inscription obligatoire +33 6 75 59 89 96

Catégories d'évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien

