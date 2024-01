2ème nuit du jeu Salle Polyvalente Saint-Georges-Lagricol, samedi 27 avril 2024.

2ème nuit du jeu Salle Polyvalente Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 16:00:00

fin : 2024-04-27

Amenez vos jeux et vos boissons préférés !

Un truc sucré ou salé (Pizza, Quiche, Toast, Cake, Gâteau …) pour notre repas partagé !

On met tout en commun et c’est parti pour jouer toute la nuit !

Salle Polyvalente Le Bourg

Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sgjoie@orange.fr



