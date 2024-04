A la découverte de l’Iridologie Instant Nature Yssingeaux, samedi 4 mai 2024.

A la découverte de l’Iridologie Instant Nature Yssingeaux Haute-Loire

Venez découvrir cette technique douce et passionnante ! L’iridologie est un formidable outil qui permet d’évaluer l’état de santé et de vitalité d’un individu, ses forces et faiblesses…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:30:00

fin : 2024-05-04 11:30:00

Instant Nature 13, rue des coucous

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement A la découverte de l’Iridologie Yssingeaux a été mis à jour le 2024-03-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire