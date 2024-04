Concert Bal Trad Salle polyvalente Les Villettes, samedi 4 mai 2024.

Concert Bal Trad Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire

Soirée avec le groupe les Chanter’elles pour des chansons d’hier et d’aujourd’hui et des musiques et danses traditionnelles avec le groupe Les Pois Chiches Trio. Participation libre.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:00:00

fin : 2024-05-04

Salle polyvalente 4 rue du Stade

Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Concert Bal Trad Les Villettes a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron