ATELIER PEINTURE Fécamp, mercredi 17 avril 2024.

ATELIER PEINTURE Fécamp Seine-Maritime

Peindre en plein air les magnifiques paysages de la Côte d’Albâtre.

Voici un beau moment de partage que nous vous proposons avec l’artiste peintre Fécampoise Sophie Justet !

Une peinture de plein air est, le plus souvent, peinte sur le motif une œuvre peinte à l’extérieur, dans la nature, devant le sujet (souvent un paysage) comme l’ont fait les pré-impressionnistes et les Impressionnistes, avec leur matériel (châssis entoilé et chevalet de campagne).

Sophie Justet, artiste paysagiste normande, vous propose de partir pendant 4 heures à la recherche de ce motif.

Bonne ambiance garantie et débutants acceptés !

Conditions de l’évènement :

– Durée 4h, atelier réservé aux adultes.

– Le prix comprend l’animation et tout le matériel nécessaire de peinture.

– Atelier réservé aux adultes.

– Lieu de rendez-vous variable selon la date (Office de Tourisme ou directement à l’atelier situé Rue Bailly à Fécamp).

En cas de mauvaise météo, le rendez-vous pourra être maintenu à l’atelier.

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 09:00:00

fin : 2024-04-17 13:00:00

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie rdv@fecamptourisme.com

L’événement ATELIER PEINTURE Fécamp a été mis à jour le 2024-03-06 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp