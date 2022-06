Atelier peinture – Chablis Chablis, 5 juillet 2022, Chablis.

Atelier peinture – Chablis

2022-07-05 – 2022-07-06

EUR 85 L’artiste anglaise Heather Burton animera deux ateliers en plein air à Chablis le 5 juillet de 10h à 15h, incluant un déjeuner léger, et une session d’une demi-journée le juillet de 9h30 à 12h30 au 13 Avenue Jean Jaurès, 89800 Chablis.

Après une courte introduction aux techniques du couteau à palette, vous créerez votre propre peinture, en recevant des conseils et des cours individuels. Tous les niveaux sont les bienvenus, y compris les débutants, mais veuillez noter que le français de Heather est limité et que les cours seront dirigés par une démonstration.

abbey.john@orange.fr +33 9 77 00 35 11

