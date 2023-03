Sublimer un art en un lieu le temps d’un week-end Atelier Pascalle Gerolimich, 1 avril 2023, Saint-Cloud.

Le quotidien de cette année 2023 sera l’installation d’un nouvel atelier, d’un simple garage à un lieu de création, de plusieurs mois entre parenthèse pour rénovation, à la joie du retour à la fabrication, à l’absolue nécessité de retrouver un quotidien serein et solitaire pour faire éclore toutes ces formes, ces idées trop longtemps retenues tous ces jours, ces nombreuses réflexions sur nos objets du quotidien qui nous donnent cette furieuse envie de les revisiter inlassablement.

L’atelier, en cours d’ouverture, sera le moment, tout au long du week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art, de faire découvrir une petite facette de cet immense univers qu’est le monde de la céramique : de la boule de terre de faïence, au biscuit, jusqu’à la pièce aboutie, poncée, cuite et émaillée.

Les enfants avec leurs parents pourront venir tester le modelé de cette matière vivante, autour de nombreuses explications et de partage sur ce métier capable de nous transporter hors du temps, hors du quotidien.

Atelier Pascalle Gerolimich 2 rue de la Redoute 92210 Saint Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://pascallegerolimich.monsite-orange.fr »}, {« type »: « email », « value »: « atelier.pascallegerolimich@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 71 12 85 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

céramique art

Formes de faïence