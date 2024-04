" title="Œuvre de Laurent Pernot – Je me souviens Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud" alt="Œuvre de Laurent Pernot – Je me souviens Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud" />

Œuvre de Laurent Pernot – Je me souviens Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud, samedi 1 juin 2024.

Œuvre de Laurent Pernot – Je me souviens Dans le cadre du programme artistique Mondes nouveaux, le Centre des monuments nationaux présente l’œuvre Je me souviens de Laurent Pernot au Domaine national de Saint-Cloud. Samedi 1 juin, 09h00 Domaine national de Saint-Cloud

Dans le cadre du programme artistique Mondes nouveaux, le Centre des monuments nationaux présente l’œuvre Je me souviens de Laurent Pernot au Domaine national de Saint-Cloud.

Imaginée pour le domaine, Je me souviens est une sculpture de lettres en pierre naturelle de Haims, matière dont la temporalité s’apparente à celle de la nature environnante du parc et de l’ancien château du domaine.

Laurent Pernot propose ici, par l’usage des mots, une expérience de pensée sur notre rapport au temps et à la mémoire. Plusieurs interprétations de l’œuvre sont possibles. Elle peut évoquer la submersion dans l’oubli du passé de l’ancienne résidence princière, ou préfigurer ce qu’il adviendra de l’humain dans le futur.

Accès libre aux horaires d’ouverture du domaine

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France Apanage de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, le domaine national de Saint-Cloud a perdu son château pendant la guerre franco-prussienne de 1870, mais conserve un site magnifique de 460 hectares. Il offre l’une des meilleures expressions de l’art des jardins classiques avec ses terrasses, perspectives et tapis verts, bosquets et salles de verdure, fontaines et bassins. Le bas-parc s’étend tout le long de la Seine, en contrebas de la terrasse du château, du pont de Saint-Cloud jusqu’au pont de Sèvres. On peut y admirer la grande cascade, dont la partie supérieure s’étage sur près de 90 mètres de longueur, savante composition du XVIIe siècle, due à Antoine Le Pautre et agrandie ensuite par Jules Hardouin-Mansart, et le grand jet voisin qui s’élève à plus de 30 mètres de haut. Ils constituent de précieux témoignages des techniques traditionnelles des fontainiers. Le grand-parc a été en partie coupé par la ligne de chemin de fer sous Louis-Philippe puis par l’autoroute à la fin des années 1930. Il a conservé pour l’essentiel le tracé des allées et des carrés boisés dessinés par Le Nôtre au XVIIe siècle. À l’ouest, les zones boisées de la Brosse et de la plaine des quatre cèdres ont un aspect plus sauvage et agreste. Au nord de l’autoroute, dans le parc de Villeneuve, rattaché au domaine en 1852, l’étang, dans son cadre de verdure naturel, contraste avec le jardin très soigné entourant le mémorial de l’escadrille La Fayette. Le jardin du Trocadéro, traité en jardin paysager, occupe depuis 1823 l’ancienne colline de Montretout. Jardin privé destiné au divertissement et à l’éducation des petits-enfants de Charles X, il a été conçu comme un véritable « herbier vivant ». M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud, M9 Pont de Sèvres / T2 parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72 / SNCF gare de Saint-Cloud