.Tout public. payant De 55 à 175 euros La 20e édition de Rock en Seine se tient les 21, 22, 23, 24 et 25 août prochains au domaine national du parc de Saint-Cloud. Chaque année, Rock en Seine draine des milliers de spectateurs sur le Domaine national de Saint-Cloud. Lana Del Rey ouvrira cette nouvelle édition. Programmation Lana Del Rey

Fred again..

LCD Soundsystem

Måneskin

Massive Attack

PJ Harvey

The Offspring

The Smile

Blonde Redhead

Inhaler

Jungle

Olivia Dean

Róisín Murphy

Soulwax

The Hives

The Kills

Zaho de Sagazan Le Domaine national de Saint-Cloud Place George Clémenceau 92210 Saint-Cloud Contact : https://www.rockenseine.com/ https://www.rockenseine.com/billetterie/

