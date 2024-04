" title="Visite mimée de l’exposition « Saint-Cloud, le sport à la Une (1880-1950) » Musée des Avelines Saint-Cloud" alt="Visite mimée de l’exposition « Saint-Cloud, le sport à la Une (1880-1950) » Musée des Avelines Saint-Cloud" />

Visite mimée de l’exposition « Saint-Cloud, le sport à la Une (1880-1950) » Musée des Avelines Saint-Cloud, samedi 18 mai 2024.

Visite mimée de l’exposition « Saint-Cloud, le sport à la Une (1880-1950) » Parents et enfants pourront découvrir l’exposition de manière active ! Guidés par une médiatrice, mimez les sportifs en pleine action ! Samedi 18 mai, 18h00 Musée des Avelines Sur inscription – à partir de 3 ans – Présence d’un adulte obligatoire

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:30:00+02:00

Places limitées

Musée des Avelines 60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.musee-saintcloud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 02 67 18 »}] Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l’art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur.

© Musée des Avelines Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière) Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc