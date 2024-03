Atelier nichoir Aix-Villemaur-Pâlis, mercredi 27 mars 2024.

Atelier nichoir Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Mercredi 27 mars AIX EN OTHE Atelier nichoirs à hirondelles de 14h à 16h. Les hirondelles sont des oiseaux migrateurs connus pour leur vol si particulier. Aimant se rapprocher de nos maisons pour y faire leur nid, elles font parties de notre patrimoine culturel et sont protégées. Venez ainsi découvrir comment accueillir au mieux nos amies les hirondelles. Pour tous et toutes ! Inscription soumise à adhésion. Organisé par le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance. Contact info@cieoa.fr +33 (0)3 25 40 10 59 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 16:00:00

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est info@cieoa.fr

L’événement Atelier nichoir Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance