Atelier Les réseaux sociaux et la féminité Beuzeville, mercredi 10 avril 2024.

Atelier Les réseaux sociaux et la féminité Beuzeville Eure

Atelier à destination des jeunes filles pour échanger autour des réseaux sociaux et de la féminité, animé par deux professionnelles Karine Blanchard art-thérapeute et Sophie Roquelin-Goument sage-femme et sexologue. Au travers de moments de création aussi de relaxation, cet atelier permettra d’échanger et de réfléchir sur la place des jeunes filles dans une société hypersexualisée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:30:00

fin : 2024-04-10 17:30:00

Médiathèque de Beuzeville

Beuzeville 27210 Eure Normandie

